İzmir'de istinat duvarından yola düşerek ölen çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bisikletiyle istinat duvarını aşarak yola düşmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

50. Yıl Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Tuna Toplar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından Zafer Mahallesi Şehit Adnan Menderes Bulvarı'ndaki evinin önüne getirildi, burada helallik alındı.

Toplar için Hamdibey Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene anne Yeliz, baba Ufuk Toplar ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğretmenler ve okul arkadaşları da katıldı.

Cenaze, namazın ardından Bademli Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ödemiş'te dün Tuna Toplar, Zafer Mahallesi Ahrandı mevkisinde, yokuş aşağı seyrederken kontrolünü kaybetmiş, elektrikli bisikletiyle yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarını aşarak yola düşmüştü. Başını beton zemine çarptığı belirlenen Toplar, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.