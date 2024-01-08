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İzmir'de Kaçak Sigara Fabrikası Baskınında 52 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Kaçak Sigara Fabrikası Baskınında 52 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

İzmir'in Tire ilçesinde yapılan baskında, bandrolsüz ve kaçak sigara üretimi için fabrika kurulduğu ortaya çıktı. Baskında, 52 milyon TL değerinde üretim malzemeleri ile sigaralar ele geçirildi. Yakalanan ürünler arasında yüksek kapasiteli sigara üretim makinesi, ambalajlama makinesi, tütün kıyma makinesi, kıyılmış tütün, bandrolsüz kaçak sigara ve sigara filtresi gibi malzemeler bulunuyor. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir\'de Kaçak Sigara Fabrikası Baskınında 52 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi
08.01.2024 - 13:13,
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İZMİR'in Tire ilçesinde yapılan baskında, bandrolsüz ve kaçak sigara üretimi için fabrika kurulduğu ortaya çıktı, 52 milyon TL değerindeki üretim malzemeleri ile sigaralar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından elde edilen istihbari bilgide, bir fabrikada bandrolsüz ve kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlendi. Tire Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, bu sabah, fabrikaya yapılan baskında, piyasa değeri 45 milyon TL olan 1 adet yüksek kapasiteli sigara üretim makinesi ile 1 ambalajlama makinesi, 1 tütün kıyma makinesi, 3 kompresör, 2 hava tankı, 1 transpalet, 1300 kilo kıyılmış tütün, 308 bin 400 adet bandrolsüz kaçak sigara, 182 bin 476 adet sigara filtresi, 180 litre sigara üretiminde kullanılan tutkal, 87 filtre rulosu, 183 sigara kağıt rulosu ele geçirildi. Ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 52 milyon TL olduğu vurgulandı. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kaçak Sigara Fabrikası Baskınında 52 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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