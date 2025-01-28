İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 36 Gözaltı

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İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 36 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri 17-24 Ocak tarihlerinde sahte etil alkol, sahte içki üretimi ve kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde 29 operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce 2 ev, 15 iş yeri, 8 araç, 2 depo ve 2 kargo gönderisinde yapılan aramalarda, 1 milyon 329 bin 340 içi doldurulmuş makaron, 572 bin 600 boş makaron, 2 bin 355 puro, 2 ton kıyılmış tütün, 2 ton taklit etiketli etil alkol, 690 paket sigara, 45 bin 259 muhtelif emtia ürünü, 1506 elektronik emtia ürünü, 43 cep telefonu, 666 cinsel içerikli ürün, 50 elektronik sigara cihaz ile 11 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, 36 kişi hakkında da adli işlem yaptı.