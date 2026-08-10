İzmir'de Kadın Cinayeti: Yargıtay Ceza Verdi - Son Dakika
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İzmir'de Kadın Cinayeti: Yargıtay Ceza Verdi

İzmir\'de Kadın Cinayeti: Yargıtay Ceza Verdi
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Kaffar Yeğin'in eşi Hülya Şellavcı'yı öldürmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Kaffar Yeğin'e (61) verilen 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 8 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Bornova'da 22 Ekim 2022'de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi tarafından Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Şellavcı'nın çantasının gasbedildiği de belirledi. Kaffar Yeğin aynı yıl 8 Kasım'da, Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. serbest bırakıldı.

CİNAYETTEN ÖNCEKİ SUÇLARINDAN 5 YIL 5 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Kaffar Yeğin hakkında 'Eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında, 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret', 'Israrlı takip' ve 'Yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Bu davada 14 Nisan 2023 tarihinde sanık Kaffar Yeğin'e, 'Hakaret' suçundan 8 ay 22 gün, 'Kadına karşı tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay, 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takip' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

ALMANYA'DA ALDIĞI CEZA, DURUŞMADA OKUNDU

Kaffar Yeğin'in, 'Eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması 26 Eylül 2024'te görüldü. Sanık Kaffar Yeğin'e cinayetten 'ağırlaştırılmış müebbet', 'Silahla gece vakti yağma' suçu hırsızlık olarak değerlendirilip, üst sınırdan 8 yıl hapis cezası verildi. Sanık Yeğin'in cezasında tekerrür hükümleri uygulanıp herhangi bir indirim yapılmadı.

Tarafların 3 Şubat 2025 tarihinde istinaf mahkemesine taşıdığı dava, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nde görüldü. İlk derece mahkemesinin kararı onandı. Bunun üzerine taraflar kararı, Yargıtay 1 Ceza Dairesine taşıdı. Sanık Yeğin ve avukatının temyiz nedeni, savunma hakkının ihlal edildiği, eksik inceleme, atılı suçları işlemediği, hırsızlık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı, bu suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, somut, kesin delil bulunmadığı için beraatine karar verilmesi gerektiği yönünde oldu. Karşı taraftan ise katılan kurum vekilinin temyiz nedenleri ise kararın denetime elverişli bir gerekçeyi içermediğini, eylemin nitelikli yağma suçunu oluşturduğu, aksi kabulde ise hırsızlık suçundan üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiği yönünde oldu.

Hükümlerde hukuka aykırılık bulunmaması nedeniyle Yargıtay kararı onadı. Oy birliğiyle, temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına karar verdi.

'KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLMESİ İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME'

Hülya Şellavcı'nın damadı ve ailenin avukatı olan Ensar Aktürk, "Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmaması, en üst sınırdan cezalandırılması ve bu sayede cezanın kanuni düzenlemeler gereği en sert şekilde infaz edilecek olması, kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için sevindirici bir gelişme olmuştur. Bu nedenle, kararın duyurulmasının yeni suçların önlenmesinde faydalı olacağını düşünüyoruz. Diğer yandan, makulenin yakınları bir nebze de olsa bu kararla acılarını dindirmiştir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kadın Cinayeti: Yargıtay Ceza Verdi - Son Dakika

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