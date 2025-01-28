İzmir'de Kadınlar İçin Ücretsiz Meslek Kursları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Kadınlar İçin Ücretsiz Meslek Kursları Başladı

Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz 'Turistik Hediyelik Eşya Yapımı' kursu, kadınların yoğun ilgisiyle başladı. Kadınların el becerilerini geliştirip aile ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor.

28.01.2025 10:10  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz meslek kursları, kadınların yoğun katılımıyla başladı. İlk kez düzenlenen "Turistik Hediyelik Eşya Yapımı" kursu, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası El Sanatları Eğitmeni Şule Baysal tarafından verilen eğitimler, perşembe ve cuma günleri 10.00-13.30 saatleri arasında devam edecek. 28 Mart'a kadar sürecek kursa, hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyen 21 kadın kursiyer katılıyor.

El becerileri geliştiriliyor

Kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaları ve iş istihdamında yer almalarını desteklemek amacıyla düzenlenen kursta, kadınlar birçok el sanatını öğrenme imkanı buluyor. Dekoratif ev aksesuarları, masa üstü obje yapımları, dolgu bebek oyuncak yapımı, tığ örgü bebek yapımı, çini çalışmaları, taş dökümü ve sepet örgüsü gibi eğitimlerle kadınların hem yeni beceriler öğrenmesi hem de hobi edinmesi sağlanırken, kursa katılan tüm katılımcılara kurs sonunda "Katılım Belgesi" verilecek.

Yeni kurslar için ön kayıtlar başladı

Meslek kursları kapsamında, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve A1 düzeyinde İngilizce eğitimleri için de ön kayıtlar başladı. Eğitici kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'ne şahsen başvurarak ya da 0232-892 17 20 numaralı telefondan bilgi alarak kayıt yaptırabilir.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Yerel Yönetim, Eğitim, Güncel, İzmir, Kadın, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kadınlar İçin Ücretsiz Meslek Kursları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
21:52 Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray’da yeni Icardi gelişmesi Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
21:46 Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
21:26 Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti
21:09 İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul’da İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:06 Sağlık Bakanlığı: ’Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak
20:53 Bolu’daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı Bolu'daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı
20:41 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ’yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı
20:27 MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 16:51:02. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Kadınlar İçin Ücretsiz Meslek Kursları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.