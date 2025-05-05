İzmir'de Kadınlara Yönelik 'Sıcak Çaylar, Güçlü Bağlar' Buluşmaları Devam Ediyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan "Sıcak Çaylar, Güçlü Bağlar" buluşmaları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik hizmetlerini tanıtmak, dayanışma ruhunu güçlendirmek ve kadınların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla "Sıcak Çaylar, Güçlü Bağlar" buluşmalarını başlattı.

Bayraklı Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Parkı'nda gerçekleşen buluşmaya Cengizhan, Refik, Şevket, İnce ve Alparslan mahallelerinden yaklaşık 300 kadın katıldı. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün kadınlara yönelik projeleri paylaşıldı, kadınların öneri ve ihtiyaçları dinlendi.

"Bir dayanışma alanı"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sultan Tut, bu tür buluşmaların kadınların yaşamlarına doğrudan dokunduğunu vurgulayarak, "Kadınların bir araya gelmesi, birbirinden öğrenmesi, destek bulması çok kıymetli. Bu buluşmalar yalnızca çay içmekten ibaret değil, aynı zamanda kadınların hayatlarına katkı sunan bir dayanışma alanı yaratıyor. Geri bildirimlerini önemsiyoruz ve her mahallede kadınlara ulaşmak için yola devam ediyoruz" dedi.

Etkinlik boyunca kadınlar, belediye hizmetleri, haklar, sosyal destekler ve kadın dostu kent çalışmalarına ilişkin bilgi sahibi olurken, kendi hikayelerini paylaşma fırsatı da yakaladı.

"Sıcak Çaylar, Güçlü Bağlar" buluşmaları, kentin farklı mahallelerinde devam edecek.