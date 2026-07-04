İzmir'de Kanalda Boğulma - Son Dakika
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İzmir'de Kanalda Boğulma

İzmir\'de Kanalda Boğulma
04.07.2026 08:16
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İzmir Menemen'de sulama kanalına kapılan 6 yaşındaki Ahmed Sido boğuldu, 8 yaşındaki Bünyamin kurtarıldı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuktan Ahmed Sido (6) boğuldu, çevredekiler tarafından kurtarılan Bünyamin F. (8) ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KAYIP ÇOCUK İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kurtarılan çocuğun kimliğinin Bünyamin F. olduğunu belirledi. Olayın duyulması sonrası mahallede oturan Suriye uyruklu aile, jandarmayı arayıp, çocukları Ahmed Sido'nun Bünyamin F. ile arkadaş olduğunu ve kendisinden haber alamadıkları ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekiplerinin katılımıyla sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından Ahmed Sido'nun gece saatlerinde sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Sido'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'GÖRÜNCE SUYA ATLADIM'

Bünyamin F.'yi kurtaran mahalle sakini Erman Kara, kayınbiraderinin kendisini aradığını ve sulama kanalında bir çocuk gördüğünü söylemesi üzerine olay yerine koştuğunu belirterek, "Yaklaşık 50 metre ileride gördüm, bize doğru yüzüstü geliyordu. Görünce suya atladım. Bayağı bir akıntı vardı. Akıntı beni de götürüyordu neredeyse. Suyun üzerindeki borulara tutunarak kenara çıkardım. Yarım saate yakın kalp masajı yaptık. Bilinci gelir gibi oldu. Sonra ambulansa teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Menemen, Güncel, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

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