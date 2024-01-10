 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de kaptanın kontrolünden çıkan yolcu gemisi kıyı bandına çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kaptanın kontrolünden çıkan yolcu gemisi kıyı bandına çarptı

İzmir'in Konak ilçesinde sefer yapan bir yolcu gemisi, kaptanın kontrolünden çıkarak kıyı bandına çarptı. Gemide ve kıyı bandında hasar meydana gelirken, belediye ekipleri tamir çalışmalarına başladı. Yolcuların tahliye edildiği kazada yaralanan olmadı. Kaptanın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

10.01.2024 - 11:18,
Abone Ol

İZMİR'in Konak ilçesinde, kaptanın kontrolünden çıkarak kıyı bandına çarpan yolcu gemisi, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çekildi. Belediye personeli, hasar meydana gelen kıyı bandının tamiri için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Konak vapur iskelesi yakınlarında meydana geldi. Bostanlı Konak arasında sefer yapan 'Mustafa Günay' adlı yolcu vapuru iskele yakınlarında kontrolden çıktı. Rotasından çıkan vapur, sahildeki kıyı bandındaki beton bariyerlere çarptı. Uç kısmı sahil şeridine çıkan gemide ve kıyı bandında hasar oluşurken, olay anında yolcular panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince gemideki 80 yolcu tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadı. Kaptanının aniden yaşadığı bir rahatsızlık sonucu kontrolden çıkıp, kıyı bandına çıktığı belirtilen geminin bulunduğu noktadan limana çekilmesi için çalışma başlatıldı. Yolcu gemisi dün bulunduğu noktadan limana çekildi. Belediye ekipleri bugün sabah saatlerinde hasar meydana gelen kıyı bandının tamiri için çalışma başlattı. Ayrıca rahatsızlanan kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Liman başkanlığının ve Sahil Güvenlik ekiplerinin konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

İzmir\'de kaptanın kontrolünden çıkan yolcu gemisi kıyı bandına çarptı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bostanlı, İtfaiye, Denizcilik, Ulaşım, İtfaiye, İzmir, Kaza, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kaptanın kontrolünden çıkan yolcu gemisi kıyı bandına çarptı - Son Dakika


11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada

Son Dakika
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 12:43:59. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de kaptanın kontrolünden çıkan yolcu gemisi kıyı bandına çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement