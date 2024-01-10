İzmir\'de kaptanın kontrolünden çıkan yolcu gemisi kıyı bandına çarptı

İZMİR'in Konak ilçesinde, kaptanın kontrolünden çıkarak kıyı bandına çarpan yolcu gemisi, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çekildi. Belediye personeli, hasar meydana gelen kıyı bandının tamiri için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Konak vapur iskelesi yakınlarında meydana geldi. Bostanlı Konak arasında sefer yapan 'Mustafa Günay' adlı yolcu vapuru iskele yakınlarında kontrolden çıktı. Rotasından çıkan vapur, sahildeki kıyı bandındaki beton bariyerlere çarptı. Uç kısmı sahil şeridine çıkan gemide ve kıyı bandında hasar oluşurken, olay anında yolcular panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince gemideki 80 yolcu tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadı. Kaptanının aniden yaşadığı bir rahatsızlık sonucu kontrolden çıkıp, kıyı bandına çıktığı belirtilen geminin bulunduğu noktadan limana çekilmesi için çalışma başlatıldı. Yolcu gemisi dün bulunduğu noktadan limana çekildi. Belediye ekipleri bugün sabah saatlerinde hasar meydana gelen kıyı bandının tamiri için çalışma başlattı. Ayrıca rahatsızlanan kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Liman başkanlığının ve Sahil Güvenlik ekiplerinin konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.