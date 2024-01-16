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İzmir'de Kargo Firmasında 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Kargo Firmasında 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda bir kargo firmasında 3 ayrı peynir tenekesinde toplam 9 kilo 605 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

16.01.2024 - 17:42,
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İZMİR'de, polisin bir kargo firmasına düzenlediği operasyonda, 3 ayrı peynir tenekesinde toplam 9 kilo 605 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kargo ile uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, önceki gün firmaya operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Mia' ile yapılan aramada peynir tenekesinde toplam 9 kilo 605 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)

İzmir\'de Kargo Firmasında 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Kargo Firmasında 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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