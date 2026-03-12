Karşıyaka'da Kesintisiz Ulaşım İçin Yoğun Tempo

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'da Kemal Baysak Bulvarı'nı İZBAN hattı üzerinden Şemikler Mahallesi'ne, Anadolu Caddesi'ne ve Çevreyolu'na bağlayacak taşıt üst geçidi ile yeni imar yolu çalışmalarını sürdürüyor. Çevreyolu bağlantısını sağlamak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde kamulaştırma ve yıkım çalışmaları başlatıldı. Projenin tamamlanmasıyla Karşıyaka trafiği önemli ölçüde rahatlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent trafiğini rahatlatmak ve kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla başlattığı yatırımlar sürüyor. Karşıyaka aksında ulaşımı kolaylaştırmak için Kemal Baysak Bulvarı'nı Şemikler Mahallesi üzerinden Anadolu Caddesi'ne ve Çevreyolu'na bağlayacak taşıt köprüsü ve yeni imar yolu çalışmalarına devam ediliyor.

1050 metrelik yeni aks oluşturulacak

Yalı Mahallesi'ndeki Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu önünden geçen Kemal Baysak Bulvarı'nı, İZBAN hattı üzerinden Ordu Bulvarı'na bağlayacak 350 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki yeni yol için çalışmalar sürüyor. Taşıt üst geçidinin yapımı da devam ediyor. Cahar Dudayev Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında bağlantı sağlayacak proje kapsamında 62 yapının kamulaştırma işlemleri tamamlanarak yıkımı gerçekleştirildi. Anadolu Caddesi'nden Öğretmen Tuğba Özbek Sokak'a, oradan da Çevreyolu bağlantısına uzanacak 700 metrelik hat için de kamulaştırma çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda 21 yapının kamulaştırılması için uzlaşma görüşmeleri başladı, Cumhuriyet Mahallesi ile Örnekköy-Girne bağlantısını sağlayacak 35 metre genişliğindeki imar yolunda kalan Öğretmen Tuğba Özbek Sokak üzerindeki bir yapımının yıkımı yapıldı.

Öğretmen Tuğba Özbek Sokak modern bulvara dönüşüyor

Hayata geçirilecek düzenlemeyle Öğretmen Tuğba Özbek Sokak ve çevresinde daralan trafik akışına çözüm getirilerek bölgenin geniş ve modern bir bulvar kimliğine kavuşması hedefleniyor. Ahmet Kemal Baysak Bulvarı'ndan gelen araçlar, yeni kavşak düzenlemesi sayesinde akıcı bir şekilde Anadolu Caddesi'ne ve Öğretmen Tuğba Özbek Sokak üzerinden Çevreyolu'na bağlanacak.

Cemil Tugay projeyi yakından takip ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nde inşaat teknikeri olarak görev yapan Halil İbrahim Görmüş, çalışmalarla ilgili bilgi verirken şunları söyledi:

"Ahmet Kemal Baysak Bulvarı'nı Ordu Caddesi'ne bağlayacak yolun kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Üst geçit yapımına başlandı. Bugün projenin devamı olarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kamulaştırma kapsamında yıkım işlemlerine geçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay bu projeyi önemle takip ediyor. Bu projeyle Karşıyaka ve Çiğli trafiğine nefes aldırılması hedeflendi."

Araç ve yaya trafiği rahatlayacak

Proje kapsamında İzmir'in en uzun sokaklarından 1671 Sokak da Mavişehir'e bağlanacak. Yol açıldığında araçlar Anadolu Caddesi'ne girmeden Karşıyaka'nın içinden bu hattan Girne Bulvarı'na kadar ulaşabilecek. Karşıyaka Şemikler Mahallesi'nde 1671 Sokak'ın, 6285/1 Sokak ile 6306 Sokak arasında kalan 400 metrelik güzergahı üzerinde bulunan mülkiyetler kamulaştırılarak taşıt trafiğine açılacak. Mavişehir ve Şemikler İZBAN istasyonu arasında 1 kilometrelik güzergah bağlantısı, 1 gidiş 1 geliş olarak taşıt trafiğine açılacak, yayalar için kaldırım çalışması yapılacak.

Mavişehir'den Anadolu Caddesi'ne ulaşım beş dakikaya inecek

Karşıyaka'da özellikle Mavişehir bölgesinde yaşanan trafik sıkışıklığını büyük ölçüde rahatlatmayı hedefleyen Şemikler Taşıt Üst Geçidi, Ahmet Kemal Baysak Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak. Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi'ni birbirinden ayıran demiryolu hattının üzerinden geçecek taşıt köprüsü sayesinde; alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, spor tesisleri ve konutların yoğun olarak bulunduğu Mavişehir bölgesinden Anadolu Caddesi'ne yapılan yaklaşık 5 kilometrelik yolculuk 1 kilometreye düşürülecek. Bugün ortalama 15 dakika süren, özellikle iş giriş-çıkış saatleri ile hafta sonları 30 dakikaya kadar uzayabilen seyahat süresi, proje tamamlandığında 5 dakikaya indirilecek.

Çevreyolunun ve Anadolu Caddesi'nin trafik yükü hafifleyecek

Mavişehir trafiğinin düğümünü yerel ölçekte çözecek olan proje, büyük ölçekte İzmir ulaşımına da önemli katkı sağlayacak. Cahar Dudayev Bulvarı'nın Anadolu Caddesi ile bağlantısını sağlayacak taşıt köprüsü ve imar yolu sayesinde, İzmir Çevreyolu'nun Mavişehir–Bostanlı–Karşıyaka Çıkışı ile Karşıyaka Batı Çıkışı arasındaki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, İzmir Çevreyolu'nun yanı sıra Anadolu Caddesi ve Caher Dudayev Bulvarı üzerindeki trafik yükü de hafiflemiş olacak.