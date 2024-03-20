İzmir\'de kayıp yaşlı kişi ormanlık alanda bulundu

İzmir'in Kiraz ilçesinde, yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 76 yaşındaki kişi ormanlık alanda bulundu.
Avunduruk Mahallesi'nde ikamet eden Ali Yiğit'in, dün gece evinden çıktıktan sonra dönmemesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışması, mahalle yakınlarındaki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.
AFAD ve jandarma ekipleri, Yiğit'i ormanlık alanda buldu.
Yiğit'in sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Karacabey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürüttü. Şüphe üzerine yapılan aramada 100 gram skunk ele geçirildi ve gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kayserispor Kulübü, bazı basın organlarında çıkan süresiz transfer yasağı iddialarını yalanlayarak, söz konusu durumun geçici bir yasak olduğunu ve henüz resmi olarak tebliğ edilmediğini açıkladı. Kulüp, durumu titizlikle takip ettiğini ve hukuki zeminde doğmuş, doğacak tüm haklarını kullanacağını belirtti.
Malatya'nın Tandoğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki E.H'ye çarptı. Yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ramazan ayında gönüllüler tarafından gerçekleştirilen yardım etkinlikleri kapsamında Suriye, Cezayir ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılıyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş yeri sahibinin oğlu tarafından tabanca ile ayağından vurulan Selçuk Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Selçuk Y., eşya taşıdığı sırada Ü.T.'den aracı başka yere çekmesini istediğini söyledi. Ancak Ü.T., silahını çıkararak Selçuk Y.'nin ayağına ateş etti. Yaralanan Selçuk Y., Ü.T. ve dükkan sahibi Z.T. tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Olayın ardından Ü.T. gözaltına alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları devreye almanın önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları devreye almanın önemine dikkati çekti. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında dışa bağımlılıktan kurtulduğu zaman ekonominin çok daha güçlü olacağını vurguladı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüpheli tutuklandı. Trendyol Süper Lig'de oynanan maç sonrası gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Tutuklanan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ata Tohumları projesi kapsamında hazırlanan fidelerin Söke'deki dağıtım etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Bahar Mahallesi'nde seçim çalışmaları sırasında hayranı tarafından sevgi dolu bir karşılamayla karşılaştı. Genç hayran, Dündar'ı görünce mutluluk gözyaşları döktü.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, engelli vatandaşlara yönelik evde bakım aylığının 12 bin 750 TL’ye çıkarılması için kanun teklifi verdi. Zorlu, "Gösterge rakamlarındaki değişiklik ve sosyal hizmetler kanununda asgari ücret endeksini getirmek suretiyle; evde bakım aylığını 12 bin 750 TL’ye çıkaracak düzeye getiriyoruz. 2022 sayılı kanuna göre ücret alan engellilerin maaşlarının da yüzde 50 artışla 7 bin TL düzeyine getirilmesini teklif ediyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da; “Çay üreticisine banka seçme hakkı ve promosyon hakkı istiyoruz. Çay üreticisini gözümüz gibi biliyoruz. Gözümüzden sakınıyoruz. Arkasında duruyoruz” dedi. Özel, “Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Ramazan mübarek gün söyledikleri sözleri söylemem ama hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar, kötü söz söylüyorlar. Hatta küfrediyorlar. Ama biz başka bir yerdeyiz. Biz umudun, sevginin ittifakıyız. Biz kardeşliğin ittifakıyız. Ötekileştirenlere inat biz kucaklaştırıyoruz. Şeytanlaştıranlara inat kardeşleştiriyoruz. Hep birlikte bir yola çıktık. Bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı biz meydanlarda yapıyoruz. Vicdanlarda yapıyoruz" diye konuştu.
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