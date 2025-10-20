İzmir'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
20.10.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haber Videosu

Buca'da emniyet şeridindeki minibüslere çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde otomobil, biri lastiği patlayan emniyet şeridindeki 2 minibüse çarptı. Kazada, lastiği değiştirmeye çalışan Mustafa Ateş yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde İzmir- Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ateş'in kullandığı 35 BUE 495 plakalı kapalı kasa minibüsün lastiği patladı. Bunun üzerine Ateş aracını emniyet şeridine çekti. Aynı yöne giden 35 BHR 804 plakalı bir başka kapalı kasa minibüsün sürücüsü İ.S. de Ateş'e yardımcı olmak için emniyet şeridinde durdu.

İzmir'de feci kaza: Lastiği patlayan minibüse çarpan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Ateş ve İ.S. patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada Z.S. yönetimindeki 16 T 81209 plakalı otomobil, hızla emniyet şeridine dalıp, 2 minibüs ile patlayan lastiği değiştirmeye çalışan Ateş ve İ.S.'ye çarptı. Kazada, Mustafa Ateş hayatını kaybetti. İ.S. ile aracındaki 2 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Z.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ulaşım, İzmir, Yaşam, Buca, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’nin İl Genel Kurulu’nda etek krizi Ortalık fena karıştı CHP'nin İl Genel Kurulu'nda etek krizi! Ortalık fena karıştı
TFF’den tepki çeken karar Süper Lig devlerinin maçları çakışacak TFF'den tepki çeken karar! Süper Lig devlerinin maçları çakışacak
27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü 27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’yu “uyuşturucu lideri“ olarak nitelendirdi Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirdi
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic’i deplasmanda devirdi Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi
Süper Lig’in yeni yıldızı, çocuklarla kaldırımda futbol oynadı Süper Lig'in yeni yıldızı, çocuklarla kaldırımda futbol oynadı
Büyük umutlarla gelmişti Fenerbahçe’den çok konuşulacak Jhon Duran kararı Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

13:54
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı Yeni ayrıntılar
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar
13:30
6-0’lık maçı yönetmişti İşte Galatasaray-BodøGlimt karşılaşmasının hakemi
6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi
13:12
İsrail’de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü
13:12
Bahçeli talimat verdi MHP “Hayırlı Günler Komşum“ ziyaretlerine başlıyor
Bahçeli talimat verdi! MHP "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerine başlıyor
12:55
Fenerbahçe’de oynamış Galatasaray’da şampiyonluklar yaşamıştı 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
12:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ’’düşman’’ deme alçaklığına cüret edemez
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ''düşman'' deme alçaklığına cüret edemez
12:34
KKTC’de seçimi Erhürman’ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu
12:33
Diploma davasında gerginlik İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı
12:12
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
11:29
Divan Otelleri’nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2025 14:26:20. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.