İzmir\'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde otomobil, biri lastiği patlayan emniyet şeridindeki 2 minibüse çarptı. Kazada, lastiği değiştirmeye çalışan Mustafa Ateş yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde İzmir- Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ateş'in kullandığı 35 BUE 495 plakalı kapalı kasa minibüsün lastiği patladı. Bunun üzerine Ateş aracını emniyet şeridine çekti. Aynı yöne giden 35 BHR 804 plakalı bir başka kapalı kasa minibüsün sürücüsü İ.S. de Ateş'e yardımcı olmak için emniyet şeridinde durdu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Ateş ve İ.S. patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada Z.S. yönetimindeki 16 T 81209 plakalı otomobil, hızla emniyet şeridine dalıp, 2 minibüs ile patlayan lastiği değiştirmeye çalışan Ateş ve İ.S.'ye çarptı. Kazada, Mustafa Ateş hayatını kaybetti. İ.S. ile aracındaki 2 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Z.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.