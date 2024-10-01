İzmir\'de yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Zağlı idaresindeki 35 AN 4011 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazanın ardından otomobil yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı.

SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ

Yapılan çalışmalar sonrasında otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Zağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zağlı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.