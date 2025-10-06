İzmir'de Kazara Tüfekle Eşi Öldürüldü - Son Dakika
İzmir'de Kazara Tüfekle Eşi Öldürüldü

İzmir'de Kazara Tüfekle Eşi Öldürüldü
06.10.2025 02:29
Urla'da T.A., tüfeğinin kazara ateş alması sonucu eşi Burçin Razak Akyürek'i öldürdü.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan olayda, T.A. isimli kişi, aracında bulundurduğu tüfeğin kazara ateş alması sonucu 32 yaşındaki eşi Burçin Razak Akyürek'i hayatını kaybetti.

KAZARA ATEŞLENDİ SAVUNMASI

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. T.A., ifadesinde tüfeği kazara ateşlediğini, merminin araç içerisinden geçerek dışarıda bulunan eşine isabet ettiğini öne sürdü.

TALİHSİZ KADIN ÖLDÜ, EŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Burçin Razak Akyürek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. T.A. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

  • Aydin Yildiz:
    Tamam tamam inandık. 0 0 Yanıtla
