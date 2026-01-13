İzmir'de Bir Tabak Yemekle Hayatlar Isınıyor - Son Dakika
İzmir'de Bir Tabak Yemekle Hayatlar Isınıyor

13.01.2026 09:23  Güncelleme: 10:16
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik koşullar altında halka sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek sunma hedefiyle açtığı Kent Lokantaları'nda 700 bin porsiyon yemek sundu. Ayrıca 'Askıda Yemek' uygulaması ile dayanışma sağlanıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini sağlamak amacıyla kentin beş noktasında hizmete açtığı Kent Lokantaları'nda bugüne kadar 700 bin porsiyon yemek sunuldu. Dört çeşit yemeğin 50 liradan satışa sunulduğu lokantalar, İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Dayanışmayı büyüten "Askıda Yemek" uygulaması kapsamında ise yalnızca son iki ayda yapılan 5 bin bağış sayesinde binlerce yurttaş sıcak yemeğe ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez hayata geçirilen Kent Lokantaları, halka ayrımsız hizmet vermeyi sürdürüyor. Hayat pahalılığının giderek arttığı bu dönemde İzmirlilerden yoğun ilgi gören, uygun fiyatın yanı sıra hijyen ve kalite standartlarıyla da öne çıkan lokantalarda bugüne kadar 700 bin porsiyon yemek satış yapıldı.

Günlük 2 bin kişilik yemek

Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar'da kaymakamlık binasının karşısında, Menemen'in Mermerli Mahallesi'nde ve Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi'nde hafta içi saat 11.30'dan itibaren hizmet veriliyor. Kent Lokantalarında 50 liradan sunulan menüler dört çeşitten oluşuyor. Menüler her gün Grand Plaza AŞ bünyesinde çalışan gıda mühendisleri tarafından belirleniyor. Lokantalarda günlük iki bin kişilik yemek çıkarılıyor.

Sağlıklı, lezzetli, ekonomik

Kent Lokantaları'nda sunulan menüler; beslenme değerleri gözetilerek hazırlanan bir ana yemek, bir çorba ve pilav, makarna, salata, tatlı ya da meyve gibi yardımcı ürünlerden oluşuyor. Menüde ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Bademli'de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ile Çiğli Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen Halk Ekmek yer alıyor. Sağlıklı, lezzetli ve ekonomik menüler sunan Kent Lokantaları'nın, özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin yoğun olduğu bölgelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Askıda Yemek uygulamasına yoğun ilgi

2024 yılının haziran ayından bu yana dört çeşit yemeğin 50 liradan satışına sunulduğu Kent Lokantaları'nda Askıda Yemek uygulaması da var. Yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek sunulan hizmetle İzmir'de dayanışma büyüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm AŞ İşletmeler Müdürlüğü'nde görev yapan Pınar Salman, "Askıda Yemek, bir uygulamadan çok daha fazlası. Yoğun bir talep var. Paylaşmanın, el ele vermenin, karnı aç olan birine yardım etmenin önemini hissediyoruz. Kent Lokantaları'nda yaptığımız sadece uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak değil. Dayanışmayı ve sosyal paylaşımı görünür kılmak istiyoruz. Bugün bir hemşehrimizin 50 liralık bağışı başka bir hemşehrimizin karnını doyurmasını sağlıyor. Amacımız bu yemek hizmetini sürdürülebilir kılmak, daha fazla hemşehrimize ulaşmak ve bu dayanışmayı kent refleksi haline getirmek. Lokantalarımız açıldığı günden itibaren toplam 700 bin porsiyon yemek satışı gerçekleştirdik. Askıda Yemek uygulamasına da son iki ayda yoğun artış oldu ve 5 bin kişiye yakın bağış sağlandı. Halkın refahı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cemil Başkan'ımızın da bu konuya özellikle önem verdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

