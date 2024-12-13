İzmir'de Kentsel Dönüşüm Projelerine Devam - Son Dakika
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İzmir'de Kentsel Dönüşüm Projelerine Devam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için Örnekköy, Uzundere ve Aktepe-Emrez etaplarını teslim aldı. Projeler, İZBETON ve Egeşehir A.Ş. koordinasyonunda tamamlanacak.

13.12.2024 16:33
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy 3. ve 4. Etap, Uzundere 3. ve 4. Etap kentsel dönüşüm proje alanlarının yapı kooperatiflerinden teslim alınmasının ardından Aktepe-Emrez 1. Etap için de aynı adımı attı. Projeler yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZBETON ve Egeşehir A.Ş.'nin koordinasyonuyla hızla tamamlanacak.

Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapım işlerinin durdurulmasına ilişkin yasal süreçlerin ardından önce Örnekköy 3. ve 4. Etap ile Uzundere 3. ve 4. Etap alanları sonrasında ise Aktepe-Emrez 1. Etap için harekete geçti.

Örnekköy ve Uzundere'de ikişer etap kentsel dönüşüm proje alanları yüklenici ve ruhsat sahibi İZBETON A.Ş. tarafından mahkemelerin raporlarında tespit edildiği şekilde teslim alındı. Son olarak Aktepe-Emrez birinci etap için gerekli prosedür tamamlandı.

Mağduriyetler giderilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sürece ilişkin dün yapılan açıklamada her bir kentsel dönüşüm projesiyle ilgili iş programlarının ayrı ayrı yurttaşların bilgisine sunulacağı belirtilerek "Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tapularını belediyemize devretmiş olan hak sahibi yurttaşlarımıza kira yardımı ödemesini sürdüreceğiz ve yapım işini üstlenen kooperatif üyesi yurttaşlarımızın da mağduriyetlerini ve beklentilerini hukuki çerçevede karşılayacağız" denilmişti.

Kaynak: ANKA

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