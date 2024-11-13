İzmir'de Korkunç Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Korkunç Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'de anneleri evde bulunmadığı sırada çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti.

13.11.2024 12:54
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1) İZMİR'DE 5 KARDEŞİN ÖLDÜĞÜ YANAN EVİN BULUNDUĞU MAHALLEDE SESSİZLİK HAKİM OLDU

İZMİR'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın (27) kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra sattığı hurdaların parasını almaya gittiği evde çıkan yangında yaşları 1 ile 5 arasındaki 5 kardeşin hayatını kaybettiği Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün sessizlik hakim oldu. Olayın ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melise Akcan bir akrabasının yanına yerleşirken, polis ekiplerinin de evin önünde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde, meydana geldi. Eşi Hakan Akcan hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak sattığı hurdaların parasını almaya gitti. Bu sırada, evde bulunan elektrik sobasından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü. Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği, 2'sinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Yanan evde hayatını kaybeden 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı.

ANNE, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan 5 çocuğunu birden kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü. Akcan ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini belirtti.

TABUTLARI YAN YANA KONULDU

5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii'nde dün ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazede; 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu. Torbalı Açık Cezaevi'nden getirilen baba Hakan Akcan, cenazeye jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında katıldı. Baba Akcan, çocuklarının tek tek öptüğü tabutlarına başını koydu. İkindi sonrası kılınan cenaze namazı sırasında jandarma ekipleri babanın bileklerindeki kelepçeleri çıkardı.

Olayın ardından gözaltına alınan anne Melisa Akcan da çocuklarının cenazesine katılmak üzere polis nezaretinde camiye götürüldü. Camiye getirildiği sırada fenalaşan anne, polis ekipleri tarafından Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazın ardından Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

ANNE AKRABASININ YANINA YERLEŞTİ

Öte yandan tedavisi ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akcan, serbest bırakılmasını ardından bir akrabasının yanına yerleşti.

5 kardeşin öldüğü Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün sessizlik hakim olurken, polis yangının çıktığı evin önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Selçuk, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Korkunç Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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