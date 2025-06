İzmir'de Kurban Bayramı İçin Soğuk Hava Noktaları Oluşturuldu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla Kurban Bayramı bağışları için soğuk hava noktaları oluşturuldu. Çalışma kapsamında hayırsever vatandaşlardan tutanaklarla alınacak kurban eti bağışları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Başkan Tugay, "Bağışlarınızın ihtiyaç sahiplerine gideceğinden hiçbir şüpheniz olmasın. Ülkemizin, şehrimizin her türlü felaketten, sıkıntıdan, dertten uzak olması, önümüzdeki günlerin aydınlık ve ferahlık içinde olması için biz de sizlerin hayırlarınıza aracılık etmiş olacağız. Bunun için de desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda birlik, beraberlik ve dayanışmayı öne çıkarmak adına harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla kurban eti bağışı yapmak isteyen vatandaşlar için soğuk hava teslimat noktaları oluşturuldu. Böylece Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kentte belirlenen 13 noktadan teslim alınacak hayırlar için köprü görevi üstlenecek. Dileyen hayırsever vatandaşlar bağışlarını seyyar ya da sabit soğuk hava noktalarına 6-7-8 Haziran tarihlerinde teslim edebilecek.

"İhtiyaç sahiplerine gideceğinden hiçbir şüpheniz olmasın"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, zor bir haftadan geçildiğini belirterek "Bu hafta yaşadığımız krizi sizin desteğinizle aştık. Onun için her birinize yürekten tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yarın Kurban Bayramı, öncelikle bayramınızı kutlamak isterim. Aileniz ve sevdikleriniz ile çok güzel bir bayram diliyorum. Bayram boyunca dua edecek, kurban kesecek yurttaşlarımıza 'Allah kabul etsin' diyorum. Bu sene Kurban bağışı kampanyası yapmak istedik. Ne yazık ki valilik izin vermedi. O nedenle başka bir alternatif düşündük. Eğer kestiğiniz kurbanları yoksul ve ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak isterseniz şehrin 13 farklı noktasında arkadaşlarımız sizin bağışladığınız kurban etlerini toplayacaklar, bunları soğuk hava depolarında saklayacaklar, bayram boyunca ihtiyacı olan binlerce, belki on binlerce yurttaşımıza ulaştıracaklar. Bağışlanan etlerin ihtiyaç sahiplerine gideceğinden hiçbir şüpheniz olmasın. Ülkemizin, şehrimizin her türlü felaketten, sıkıntıdan, dertten uzak olması, önümüzdeki günlerin aydınlık ve ferahlık içinde olması için biz de sizlerin hayırlarınıza aracılık etmiş olacağız. Bunun için de desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Şeffaf bir süreç yürütülecek

Tutanaklar karşılığında teslim alınacak bağışlar soğuk hava tesislerinde korunarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldıktan sonra hayırseverlere bilgi verilecek. Süreç şeffaflıkla yürütülecek. Sosyal belediyecilik ilkesi kapsamında çalışmalarını aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, böylece bayram bereketini tüm sofralara yayacak.

Teslimat adresleri:

Hatay Kadın Dayanışma Merkezi (155 Sok. No: 18 Konak)

Karşıyaka Örnekköy Kampüsü (Baş Pehlivan Karaali Cad No: 377 Zübeyde Hanım Mahallesi)

Buca Sosyal Yaşam Kampüsü (EVKA 1)

Bornova Çamaşırhanesi (368 Sok No: 2/A Kazımdirik Mahallesi)

Konak Center Dayanışma Noktası

Gaziemir Fuar İzmir

Balçova İnciraltı Engelli Çalışmaları Merkezi

Bergama, Beydağ, Kiraz, Menemen Türkelli, Tire ve Urla mezbahaları