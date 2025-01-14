İzmir'de Kurşunlama Olayına 2 Gözaltı

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İzmir'in Menemen ilçesinde bir evi kurşunladıkları anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 23 Aralık 2024'te Gölcük Mahallesi'nde Tolga S'nin evini kurşunlayan kişilerin kimliğini tespit etti.

Batuhan S. (23) ve Mustafa S'yi (24) gözaltına alan polis ekipleri, diğer şüpheli Okan A'nın (30) cezaevinde olduğunu, olay zamanında izinli olarak dışarıda bulunduğunu belirledi.

Şüphelilerin T.S'nin evini aralarındaki husumet nedeniyle kurşunladıkları öğrenildi.

Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma ve kasten yaralama suçlarından emniyette kaydı bulunan zanlıların işlemleri sürüyor.