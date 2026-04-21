İzmir'de Kuşkonmaz Üretimi Artacak

İZMİR Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, talebin her geçen gün arttığı kuşkonmaz için, yaygın olarak üretiminin yapıldığı Tire'ye fide konusunda özel olarak takviye vereceklerini belirtip, "Kuşkonmaz üretiminde İzmir'i birinci sıraya çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan ve Türkiye'de 16 ilde üretilen kuşkonmazda hasat tüm hızıyla sürüyor. Üretim miktarı açısından 12'nci sırada olan İzmir'de 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre 368 dekar alanda kuşkonmaz üretimi yapılıyor. Kuşkonmazın Tire'de yaygın üretildiğini ve üretimin gün geçtikçe arttığını belirten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, kuşkonmazın su tüketimi az olan katma değeri çok yüksek bir ürün olduğunu söyledi.

"Değer katan ürünlere Tarım ve Orman Bakanlığı olarak verdiğimiz önem gün geçtikçe artıyor" diyen Akdoğan, "Kuşkonmaz da bunlardan biri. Dönümde 10 ton civarı verim alınıyor. Bir de çok yıllık bir bitki, 10-15 yıl ürün veriyor, 3'üncü yılda pik seviyeye ulaşıyor" dedi.

Kuşkonmazın daha önceki yıllarda yurt dışından ithal edildiğini aktaran Akdoğan, "Bunu yerli üretime çeviriyoruz, ürün gamını genişletip katma değerli bir ürün kazandırıyoruz. Türkiye'de de üretimi gün geçtikçe artıyor. Çok fazla talep var. Tire'ye kuşkonmaz fidesi konusunda özel bir takviye vereceğiz. Kuşkonmaz üretiminde İzmir'i birinci sıraya çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ ÜRETİM ALANINI 200 BİN METREKAREYE ÇIKARMAK'

Tire'nin Eskioba Mahallesi'nde üretici Ömer Avinç, kuşkonmaz üretimine 2024'te başladıklarını belirtip, "İlk olarak 20 bin metrekare arazide üretime başladık. Sonrasında 80 bin metrekare, şu anda 130 bin metrekareye ulaştık. Hedefimiz üretim alanımızı 200 bin metrekareye çıkarıp, kuşkonmazı Tire'den Türkiye'de çeşitli yerlere göndermek ve yurt dışında daha fazla ihracat yapmak" dedi. Avinç, "Ürün tam olarak verime girdikten yani 3'üncü yılından sonra dekarda 1 ton ürün alınabiliyor. 200 bin metrekare alan için 200 ton ürün hedefliyoruz. Hasat ilkbaharın gelmesiyle başlıyor ve 3 ay sürüyor. Katma değeri yüksek bir ürün, bütün üreticilere tavsiye ediyoruz. Üretim yapmak isteyenlere her türlü danışmanlığı ve yardımı sağlayabiliriz" diye konuştu.

Avinç ile ortak olan kuşkonmaz üreticisi Sümeyye Kınalı da "Kuşkonmazlarımızı hem yurt içinde satıyoruz hem de yurt dışına ihracat yapıyoruz. Hedefimiz daha da büyümek. Bu yolda hızla ilerliyoruz. Kuşkonmazı üretmesi de yemesi de niş bir ürün" dedi.

