İzmir'de Lastiği Patlayan TIR Ankara Caddesi'ne Devrildi - Son Dakika
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İzmir'de Lastiği Patlayan TIR Ankara Caddesi'ne Devrildi

İzmir\'de Lastiği Patlayan TIR Ankara Caddesi\'ne Devrildi

İzmir'de seyir halindeyken lastiği patlayan bir TIR, Ankara Caddesi'ne devrildi. TIR şoförü yaralanırken, yol 3 saat süreyle ulaşıma kapandı. Kaza sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun trafiğe açılması için çekici kullanıldı.

03.06.2024 01:46
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İZMİR'de, seyir halindeyken lastiği patlayan TIR, Ankara Caddesi'ne devrildi. TIR şoförü K.Ö. yaralanırken, yol 3 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Ankara Caddesi Konak istikameti Bayraklı mevkisinde meydana geldi. Belkahve'den Bornova'da bulunan bir firmaya çakıl götüren K.Ö. yönetimindeki 35 AJR 087 plakalı TIR, iddiaya göre 2 lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın 35 KA 9930 plakalı dorsesi yan yatarak yolun tamamen ulaşıma kapanmasına neden oldu. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü K.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen çekicinin dorseyi kaldırmasıyla yol 3 saatin ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

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