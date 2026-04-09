İzmir Belediye Başkanı Tugay, Polis Ablukasındaki Meslek Fabrikası'na Girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, polis barikatıyla çevrili Meslek Fabrikası'ndaki nöbetin dördüncü gününde mahkeme heyeti ve belediye avukatlarıyla birlikte içeri girerek demirbaşların tespit işlemlerine katıldı. Tugay, daha sonra basın açıklaması yaparak, 'Yapılanlar anormaldir, hukuk dışıdır ve açıkça kötülüktür. Hiç kimse bunu normal görmemeli. Mücadelemize devam edeceğiz' dedi.

Tugay, olayı hukuk zemininde çözmeye çalıştıklarını belirterek, 'Türkiye tarihinde ilk defa polis eşliğinde işgale karşı bir irade göstermek üzere nöbet tutmaya devam ettik. Ancak sorunun çözümü idari ya da hukuki olacak, bunu biliyoruz' ifadelerini kullandı. Fabrikadaki malzemelerin yerli yerinde durduğunu söyleyen Tugay, bu durumu 'utanç vakası' olarak nitelendirdi ve AK Partili milletvekillerini suçladı.

Ülkemizde kötülüğün normalleştirilmeye çalışıldığını vurgulayan Tugay, 'Artık, biz bu kötülüğü yapıyoruz, siz de kabullenmek zorundasınız anlayışı var. Bizden bunu istiyorlar' dedi. Bundan sonra hukuki ve idari süreçlerin devam edeceğini belirten Tugay, 'Avukat arkadaşlarımız halkın hakkını savunmak için mücadele edecek. Mücadelemize devam edeceğiz' şeklinde konuştu.