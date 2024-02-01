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İzmir'deki metro istasyonunda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'deki metro istasyonunda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İzmir\'deki metro istasyonunda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Bornova ilçesindeki metro istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti. Emirhan Yıldız ve S.Y. ile K.P. ve Y.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamazken, S.Y'nin hayati tehlikesi bulunmuyor. K.P. ve Y.K. ise polis tarafından yakalandı ve işlemleri devam ediyor.

01.02.2024 04:51
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İzmir'in Bornova ilçesindeki metro istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emirhan Yıldız (19) ve S.Y. (19) ile K.P. (17) ve Y.K. (19) arasında Bornova'daki metro istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yıldız ve kuzeni S.Y. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince kısa süreden yakalanan K.P. ve Y.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'deki metro istasyonunda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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