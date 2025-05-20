İzmir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi

(İZMİR) - İzmir'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan Adana Milletvekili Bilal Bilici, "Bu millet, gençler sayesinde ve gençler var oldukça, ülkelerine inandıkça daha iyi yerlere gelecek ve daha iyi yarınlar bizim olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından başlattığı ve her hafta bir ilde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında İzmir Mitingi gerçekleşti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılan Adana Milletvekili Bilal Bilici, mitinglerle yakalanan enerjinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

"Bu momentumu ve coşkuyu tüm illerde devam ettirmemiz lazım"

Gençleri çözümün adresi olarak gördüğünü ifade eden Bilici, şunları söyledi:

"Çok güçlü bir momentum kazandık. Bu momentumu ve coşkuyu tüm illerde devam ettirmemiz lazım. Muhalefetin CHP çatısı altında konsolide olup özgürlük, hak hukuk ve adalet için tepkisini yılmadan, durmadan, vazgeçemeden devam ettirmesi lazım.

"Gençler için çözümün adresi gençler ve bu millet"

Gençler için çözümün adresi gençler ve bu millet. Çünkü bu millet, gençler sayesinde ve gençler var oldukça, ülkelerine inandıkça daha iyi yerlere gelecek ve daha iyi yarınlar bizim olacak."