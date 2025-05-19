İzmir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Gerçekleşti

(İZMİR)- İzmir'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Halkın demokrasiye, adalete, hak arayışlarına, haksızlığa karşı sesi iktidara bir uyarı olmalı" dedi.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlıklı mitingler kapsamında İzmir Mitingi gerçekleşti.

Gündoğdu Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen mitingde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Bütün gün İzmir sokaklarındaydık. Türkiye'nin gururu bir şehir. Her yerde sadece bu meydanda değil Karşıyaka'da sahilde bütün insanları büyük bir coşku içerisinde gördük. Denizde de binlerce kişilik bir grup var. Neticede bu halkın demokrasiye özlemini hak arayışlarını adaletsizliğe, haksızlığa karşı duruşunu gösteriyor. Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde çığlığını vücut bulmuş halini görüyoruz. Muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir görüntü var" dedi.

Ülkenin diğer illerinde yapılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinde de yoğun katılım olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Bağcıoğlu, "Halkın demokrasiye, adalete, hak arayışlarına, haksızlığa karşı sesi iktidara bir uyarı olmalı. Bundan sonraki dönemde adayımızı yanımızda sandığımızı önümüze getirmeli" ifadelerini kullandı.