İzmir\'de Miting Hazırlığı Sırasında Skandal

İZMİR'in Konak ilçesinde 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek miting için sahne kurulumu sırasında bir vinç devrildi. Kazayı görüntülemek isteyen 2 gazeteci, sahneyi kuran firma çalışanları tarafından darbedildi.

Olay, bugün 14.30 sıralarında Gündoğdu Meydanı'nda meydana geldi. 19 Mayıs'ta CHP lideri Özgür Özel'in katılacağı miting için sahne kurma çalışmaları yapıldığı sırada bir vinç, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Vinç şoförü hafif yaralandı.

Bu sırada kazayı haberleştirmek için gelen 2 gazeteci, sahneyi kuran firma çalışanları tarafından darbedildi. Gazeteciler, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.