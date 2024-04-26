İzmir\'de Motokuryelerin Kapkaç Yöntemiyle Cep Telefonu Çaldığı İddiasıyla 2 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Bayraklı ve Buca ilçelerinde motosikletle yaklaştıkları kişilerin ellerindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan'da yol kenarında bekleyen Ö.Ö. isimli kadının elindeki cep telefonunun, yanına motosikletle yaklaşan iki kişi tarafından çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliler Ö.E. (28) ve E.A'yı (29) yakaladı.

Şüphelilerin Buca'da benzer başka kapkaç olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda çalıntı cep telefonlarını satın aldığı belirlenen Y.C.A'nın (30) adresine baskın düzenledi. Yapılan aramada cep telefonları ele geçirildi. Hakkında 5 ayrı suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Telefonlar sahiplerine teslim edildi.

Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Ö.Ö. isimli kadının cep telefonunun çalınma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Ö.Ö'nün yanına motosikletle yaklaşan kasklı iki kişinin kadının elindeki cep telefonunu çalıp uzaklaşması yer alıyor.