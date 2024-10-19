İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Konak'ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

19.10.2024 10:48
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İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

E.G. idaresindeki 35 CGN 936 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik ışıklarında durdu.

Hareket ettiği sırada iki aracın arasından geçmeye çalışan motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosiklette bulunan Ramazan Özdemir yaralandı.

Ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosikletin sürücüsü E.G, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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