İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
E.G. idaresindeki 35 CGN 936 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik ışıklarında durdu.
Hareket ettiği sırada iki aracın arasından geçmeye çalışan motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motosiklette bulunan Ramazan Özdemir yaralandı.
Ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motosikletin sürücüsü E.G, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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