İzmir\'de motosiklet ve bisikletliler 15 Temmuz için etkinlik düzenlendi

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında motosiklet ve bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

İzmir Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen etkinlik için çok sayıda motosikletli ve bisikletli Konak ilçesindeki Karantina Meydanı'nda bir araya geldi.

Buradan konvoy halinde çıkış yapan motosikletli ve bisikletliler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak Meydanı'na geldi.

Tarihi saat kulesi etrafında tur atan ekip, 15 Temmuz şehitlerini andı.

İzmir Osmanlı Motosiklet Derneği sözcüsü Ramazan Yılmaz, yaptığı açıklamada, etkinliğe dernek olarak katıldıklarını ve 9 yıl önce gerçekleştirilen hain darbe girişimini unutmadıklarını söyledi.

Bir farkındalık oluşturmak için etkinliğe katıldıklarını anlatan Yılmaz, "Bu vatan bizim kırmızı çizgimiz, vatanımıza göz dikenin, yan gözle bakanın her zaman karşısındayız. Türkiye'miz, gönül coğrafyamız, İslam aleminin birliği ve beraberliği için her zaman bir aradayız. Nice 15 Temmuz'ları kardeşlik ve birlik içinde bir daha hain darbe girişimi olmaması için herkesi birlik ve kardeşliğe davet ediyoruz." dedi.