İzmir\'de Müftülüğe Saldırı: Bir Memur Hayatını Kaybetti

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İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki görevine 2 ay önce başlayan veri hazırlama memuru Başer, kuruma gelen kişi tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan saldırganın, ölen Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelinin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, şüpheli S.D'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.