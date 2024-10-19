İzmir'de Muhtarlar Günü Töreni

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İzmir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, muhtar dernekleri ve federasyonu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkan Vekili Gülay Pekcan, törendeki konuşmasında muhtarlık teşkilatının demokrasinin önemli yapılarından olduğunu söyledi.

İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sedat Erşahin de muhtarlar olarak çok büyük bir aile olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.