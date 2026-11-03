İzmir'de Nevvar Salih İşgören Kampüsü'nde ağacı ateşe veren 2 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de Nevvar Salih İşgören Kampüsü'nde ağacı ateşe veren 2 çocuk gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir\'de Nevvar Salih İşgören Kampüsü\'nde ağacı ateşe veren 2 çocuk gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'ndeki bir ağacın ateşe verilmesiyle ilgili Başsavcılık resen soruşturma başlattı. Soruşturmada yaşı küçük 2 şüpheli gözaltına alındı; Başsavcılık olayın kampüste öğrenim gören 2 çocuk tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

İZMİR'de, bir eğitim kampüsü içerisinde ağacın yakılmasıyla ilgili yaşı küçük 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü içerisinde meydana geldi. Kampüsteki bir ağacın ateşe verilmesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında ağaca yaktığı belirlenen yaşı küçük 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili şu yazılı açıklama yapıldı:

"Sosyal medya platformlarında, İzmir ili Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü içerisinde bulunan bir ağacın ateşe verildiğine ilişkin paylaşılan görüntüler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ihbar kabul edilerek olayla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; sözkonusu olayın eğitim kampüsü içerisinde öğrenim gören 2 çocuk tarafından gerçekleştirildiği yönünde tespit edilmiştir. Olayın aydınlatılması amacıyla; olay yeri inceleme çalışmalarının yapılması, itfaiye raporunun temin edilmesi, kamera kayıtlarının incelenmesi, tanık beyanlarının alınması ve ilgili delillerin toplanmasına yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir. Kimlikleri tespit edilen gözaltına alınan adli süreçteki 2 çocuk hakkında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiş olup, ilgililerin Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca işlemleri yapılmaktadır."

Kaynak: DHA
Salih İşgörenEğitimGüncelÇocukİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe’den ayrılacak mı Dirk Kuyt’tan açıklama Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
Motosiklet tamircilerine operasyon 3 kişi gözaltına alındı Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
19:35
Galatasaray’ın Stuttgart maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
17:20
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor
Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 19:51:36. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir'de Nevvar Salih İşgören Kampüsü'nde ağacı ateşe veren 2 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android