İzmir\'de Nevvar Salih İşgören Kampüsü\'nde ağacı ateşe veren 2 çocuk gözaltına alındı

İZMİR'de, bir eğitim kampüsü içerisinde ağacın yakılmasıyla ilgili yaşı küçük 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü içerisinde meydana geldi. Kampüsteki bir ağacın ateşe verilmesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında ağaca yaktığı belirlenen yaşı küçük 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili şu yazılı açıklama yapıldı:

"Sosyal medya platformlarında, İzmir ili Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü içerisinde bulunan bir ağacın ateşe verildiğine ilişkin paylaşılan görüntüler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ihbar kabul edilerek olayla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; sözkonusu olayın eğitim kampüsü içerisinde öğrenim gören 2 çocuk tarafından gerçekleştirildiği yönünde tespit edilmiştir. Olayın aydınlatılması amacıyla; olay yeri inceleme çalışmalarının yapılması, itfaiye raporunun temin edilmesi, kamera kayıtlarının incelenmesi, tanık beyanlarının alınması ve ilgili delillerin toplanmasına yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir. Kimlikleri tespit edilen gözaltına alınan adli süreçteki 2 çocuk hakkında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiş olup, ilgililerin Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca işlemleri yapılmaktadır."