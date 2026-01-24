Karne Sevinci Buz Pistinde Yaşandı - Son Dakika
Karne Sevinci Buz Pistinde Yaşandı

24.01.2026 09:58  Güncelleme: 11:40
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz buz pateni seansları, yarıyıl tatilinde her gün yaklaşık 1500 öğrenciye hizmet verdi. Öğrenciler, buz sporları salonunda eğlenerek keyifli bir tatil geçirdi.

(İZMİR) - İzmir'de öğrenciler yarıyıl tatilini buz pistinde geçirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz uygulamasından her gün yaklaşık 1500 öğrenci yararlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu, yarıyıl tatilinde öğrencilerin buluşma noktası oldu. 19–23 Ocak tarihlerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz hizmet veren tesiste, her gün 13.00–16.00 saatleri arasında seanslar düzenlendi.

Türkiye'nin sayılı buz sporları tesisleri arasında yer alan salonda, uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde buz pateni deneyimi yaşayan binlerce öğrenci hem eğlendi hem de tatilin tadını çıkardı.

"Günlük 1500 öğrenci buz pistinden yararlanıyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli antrenör Yusuf Ceylan, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay bu hizmeti çok önemsiyor. Günlük yaklaşık 1500 öğrencimiz karne hediyesi olarak buz pistimizden yararlanıyor. 13.00-14.00-15.00-16.00 seanslarımız var. Öğrencilerimiz tesisten ücretsiz yararlanarak yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor" dedi.

Öğrencilerden teşekkür

Buz pistinden yararlanan öğrenciler, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üniversite sınavına hazırlanan Sude Günlü, "Kardeşlerim ve arkadaşlarımla geldik. İlk başta zorlandım ama eğitmenler çok yardımcı oldu. Çok eğlendik" dedi.

Kardeşiyle birlikte piste gelen Emiray Genç ise, "İzmir'de böyle bir tesisin olması çok güzel. Sürenin biraz daha uzamasını isterim. Çok keyifliydi" diye konuştu. Elif Sena Genç de, "Karnemiz güzeldi, karne hediyesi harika oldu. Neredeyse her gün gelmek isterim" ifadelerini kullandı. Öğrenci Emre Fırat da, "Bu hizmetleri verdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Çok eğlendik" dedi.

İlk kez buz pateni deneyimi yaşayan Yağız Sağanlı, "Biraz düştüm ama çok keyifliydi. Tekrar gelmek isterim. Belediyemiz bu hizmeti ücretsiz yapmış, teşekkür ederiz" derken, Akın Deniz Bozdağ da "Öğrenciler olarak çok mutlu olduk. Belediyemize teşekkür ederiz" dedi. Arkadaşlarıyla birlikte piste gelen ve keyifli anlar yaşadığını dile getiren Duygu Komili de, "Çok eğlendik. Teşekkür ederiz. Bir daha gelmek isteriz" diye konuştu.

Lise öğrencileri ilk kez yararlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında ilk kez lise öğrencilerini de ücretsiz yarıyıl tatili uygulamasına dahil etti. Öğrencileri merkeze alan uygulama, ailelerden de olumlu geri dönüş aldı.

Hizmet yıl boyunca sürüyor

Buz Sporları Salonu, bakım dönemleri dışında yıl boyunca halk seansları, kurslar, özel dersler ve okullara yönelik tanıtım projeleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıntılı bilgiye buzsporlari.izmir.bel.tr adresinden veya 0 (232) 293 42 12 numaralı danışma hattından ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

