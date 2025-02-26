İzmir'de Öğrencilere Özel Abonman Kartı Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de Öğrencilere Özel Abonman Kartı Uygulaması Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart'tan itibaren öğrencilerin toplu ulaşım masraflarını azaltmak için Öğrenci Abonman Kartı uygulamasını başlatıyor. Aylık 480 TL karşılığında 100 biniş hakkı sunulacak.

26.02.2025 10:17  Güncelleme: 10:51
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin önemli gider kalemlerinden toplu ulaşım masraflarını hafifletmek amacıyla 1 Mart'tan itibaren Öğrenci Abonman Kartı uygulamasına başlıyor. Öğrencilerin toplu ulaşım masrafını yaklaşık yüzde 50 daha azaltacak uygulamada abonman satın alma işlemleri İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Kontörler, mevcut İndirimli Öğrenci İzmirim Kart üzerine tanımlanacak ve ayrı bir kart alınmasına gerek kalmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından 90 dakika ücretsiz aktarma sistemini geri getiren, üniversiteler ve öğrenci yurtları arasında daha hızlı ve kolay toplu ulaşımı sağlama hedefiyle beş ekspres ESHOT otobüs hattını devreye alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Abonman Kartı uygulamasını da 1 Mart'ta başlatıyor. İzmir'de öğrenim gören öğrencilerin aylık yalnızca 480 TL'ye 100 biniş hakkı elde edeceği yeni sistemle 8,58 TL olan tek biniş ücreti, abonman kullanan öğrenciler için 4,80 TL'ye düşecek. Bu da gençlerin ulaşım masraflarında yaklaşık yüzde 50 tasarruf etmesini sağlayacak.

Öğrenci Abonman Kartı'nın detayları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) onaylanan Öğrenci Abonman Kartı, mevcut İzmirim Kart sistemine entegre çalışacak. Abonman satın alma işlemleri yalnızca İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Kontörler, mevcut İndirimli Öğrenci İzmirim Kart üzerine tanımlanacak ve ayrı bir kart alınmasına gerek kalmayacak. Kullanılmayan biniş hakları bir sonraki aya devredilemeyecek. 30 yaşından gün almamış öğrenciler bu hizmetten yararlanabilecek. Halk Taşıt ve 90 dakika aktarma uygulamaları geçerli olmayacak. Aylık kontör hakkı dolduğunda, mevcut İndirimli Öğrenci İzmirim Kart tarifesi otomatik olarak devreye girecek. Ulaşımda validatöre kart okutulduktan sonraki ilk 5 dakika içinde yeniden okutulan kartlar tam tarife üzerinden ücretlendirilecek. Ulaşım dışındaki diğer hizmetlerde, kullanılan servise göre belirlenen tarife üzerinden ücretlendirme yapılacak ve kartın TL bakiyesinden tahsil edilecek.

Gittiğin Kadar Öde ve İZBAN tarifesi belli oldu

Gittiğin Kadar Öde tarifesinde; 0-10 kilometre 2 kontör, 10-50 kilometre 3 kontör, 50-100 kilometre 4 kontör ve 100-150 kilometre 5 kontör alacak. İZBAN'da ise 0-20 kilometre 3 kontör, 20-40 kilometre 4 kontör, 40-100 kilometre 6 kontör ve 100-140 kilometre 7 kontör olarak ücretlendirilecek. Öğrenci Abonman Kartı ve diğer ulaşım düzenlemeleri hakkında detaylı bilgiye; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmirim Kart web sitelerinden ve Hemşeri İletişim Merkezi ALO 153 üzerinden ulaşılabilir.

Öğrenci kartı uygulaması devam ediyor

Abonman kullanmak istemeyen, öğrenci tarifesi ile devam etmek isteyen öğrenciler mevcut sistemle kartlarını kullanabilecek. Toplu taşıma araçlarını gün içinde yoğun olarak kullanan, fazla sayıda biniş gerçekleştiren öğrenciler için Öğrenci Abonman Kartı bütçe dostu olacak. Öğrenciler, okulların kapalı olduğu ve toplu taşımayı az kullandıkları dönemde isterlerse abonman sistemi yerine normal öğrenci tarifesiyle devam edebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Öğrencilere Özel Abonman Kartı Uygulaması Başlıyor - Son Dakika

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