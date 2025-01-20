İzmir'de Öğrencilere Ücretsiz Spor Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Öğrencilere Ücretsiz Spor Etkinlikleri

İzmir\'de Öğrencilere Ücretsiz Spor Etkinlikleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ara tatile giren öğrenciler için ebeveynleriyle birlikte katılabilecekleri spor etkinlikleri düzenliyor. Ücretsiz olarak sunulan aktiviteler arasında yüzme, buz pateni, cimnastik, basketbol ve voleybol gibi seçenekler bulunuyor.

20.01.2025 13:11  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, ara tatile giren öğrencilerin aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirmesini sağlamak için spor etkinlikleri düzenliyor. Havuz İzmir'de ebeveynleri ile yüzmek, buz pistinde kaymak, Celal Atik Spor Salonu'nda cimnastik yapmak, basketbol ve voleybol oynamak isteyen çocuklar karnelerini yanında getirerek bu etkinliklerden ücretsiz faydalanacak.

Öğrencilerin yarıyıl tatili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı programlarla renkli geçiyor. Tiyatrodan, gezilere, atölye çalışmalarından sinema gösterimlerine kadar çocukların eğlenceli bir tatil geçirmesi için hazırlanan etkinlikler arasında, spor aktiviteleri de yer alıyor. Havuz İzmir'de ebeveynleri ile yüzmek, Macera Park'ta maceraya doymak, buz pistinde kaymak, Celal Atik Spor Salonu'nda cimnastik yapmak, basketbol ve voleybol oynamak isteyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri karnelerini göstererek spor etkinliklerinden ücretsiz yararlanacak.

Ayrıca Bornova Aşık Veysel Gençlik Merkezi'nde ücretsiz pasta yapım atölyesi de olacak. 15 kişilik kontenjanla sınırlı atölyeye başvurular gençlik merkezinden yüz yüze alınacak. 31 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek etkinlikler ile ilgili detaylı bilgi '293 30 94' numaralı telefondan alınabilecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Basketbol, Voleybol, Etkinlik, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Öğrencilere Ücretsiz Spor Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
12:23 Ünal Karaman İYİ Parti’den istifa etti Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
12:15 Emeklinin gözü bu haberde İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
18:37 Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti
18:17 Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin edecek Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 13:46:42. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Öğrencilere Ücretsiz Spor Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.