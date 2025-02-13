İzmir'de Öğrencilerin Ulaşım Masrafları Yüzde 50 Azalıyor

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin önemli gider kalemlerinden biri olan toplu ulaşım masraflarını hafifletmek amacıyla Öğrenci Abonman Kartı uygulamasını hayata geçirme kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısında kabul edilen karar kapsamında 1 Mart'tan itibaren başlayacak yeni sistemle birlikte öğrencilerin toplu ulaşım masrafı yaklaşık yüzde 50 daha azalacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Şehrimizin öğrenciler için daha da yaşanılabilir bir kent olması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından 90 dakika ücretsiz aktarma sistemini geri getiren, üniversiteler ve öğrenci yurtları arasında daha hızlı ve kolay toplu ulaşımı sağlama hedefiyle beş ekspres ESHOT otobüs hattını devreye alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Abonman Kartı uygulamasını da 1 Mart'ta başlatma kararı aldı.

Aylık 480 TL'ye 100 biniş hakkı

İzmir'de öğrenim gören öğrencilerin aylık yalnızca 480 TL'ye 100 biniş hakkı elde edeceği yeni sistem Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısında kabul edildi. Böylece 8,58 TL olan tek biniş ücreti, abonman kullanan öğrenciler için 4,80 TL'ye düşecek. Bu da gençlerin ulaşım masraflarında yaklaşık yüzde 50 tasarruf etmesini sağlayacak.

Nasıl kullanılacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) onaylanan Öğrenci Abonman Kartı, mevcut İzmirim Kart sistemine entegre çalışacak. Öğrenciler, İzmirim Kart mobil uygulamasını kullanarak abonman yüklemesi yaparak avantajlı ulaşım imkanından yararlanabilecek. Kullanılmayan biniş hakları bir sonraki aya devredilemeyecek. Öğrenci Abonman Kartı ve diğer ulaşım düzenlemeleri hakkında detaylı bilgiye; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmirim Kart web sitelerinden ve Hemşeri İletişim Merkezi ALO 153 üzerinden ulaşılabilecek.

Öğrenci kartı uygulaması devam ediyor

Abonman kullanmak istemeyen, öğrenci tarifesi ile devam etmek isteyen öğrenciler mevcut sistemle kartlarını kullanabilecek. Toplu taşıma araçlarını gün içinde yoğun olarak kullanan, fazla sayıda biniş gerçekleştiren öğrenciler için Öğrenci Abonman Kartı bütçe dostu olacak. Öğrenciler, okulların kapalı olduğu ve toplu taşımayı az kullandıkları dönemde isterlerse abonman sistemi yerine normal öğrenci tarifesiyle devam edebilecek.

Başkan Tugay: Gençlerimizin ulaşımı dert etmesini istemiyoruz

Öğrencilerin İzmir'de daha rahat ve ekonomik bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Biz gençlerimizin ulaşımı dert etmesini istemiyoruz. Onlar sadece okullarına, derslerine ve geleceklerine odaklansın. İzmir'in öğrenciler için daha da yaşanılabilir bir kent olması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.