İzmir\'de Öğretmenler Günü Etkinliği

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İZMİR Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, İzmir'de emekli olmuş ve görevine devam eden öğretmenleri, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı TCSG Umut Gemisi'nde misafir etti.

İzmir'de Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve beraberindeki heyet, görevine devam eden genç ve deneyimli öğretmenler ile emekli öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Marmaris'ten gelen ve Alsancak Gümrük Limanı'nda demirli Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı'na ait TCSG UMUT Gemisi'ni gezdirerek bilgi verdi. Gezinin sonunda gemi personeli tarafından öğretmenlere çiçek ve hediyeler takdim edildi.

Devlette 40 yıl hizmet verdikten sonra Misak- ı Milli Ortaokulu Müdürü olarak meslek yaşamına son veren, emekli öğretmen Ergün Baylan (63) etkinliğe katılmaktan onur duyduğunu ifade edip gemiyi gezdikten sonra yaptığı açıklamada, " Eğitim, bilim ve teknolojinin birleştiğini burada gözlemledim ve son derece onur duydum. İçimde bir uhdeydi ve hep merak ederdim. Küçük bir bot değilmiş. İnsani bir mücadele verip ülkemizi gururla temsil ediyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teşekkür ederim" dedi. Karşıyaka Emine Lahur Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Halil Özel (31) de 2017'de ilk defa İzmir'de göreve başladığını söyledi. Özel, meslek hayatında ilk kez böyle bir programa katıldığı için heyecanlı olduğunu belirtip yetkililere teşekkürlerini iletti

Haber - Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, DHA