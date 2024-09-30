İzmir\'de Okula Araba Girişi: 3 Yaralı

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İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Kazada okul önünde bulunan 1 çocuk ile 2 veli yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir özel okulda meydana geldi. S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil ise okul bahçesinden ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kırılan bahçe kapısı ve duvar, görevliler tarafından onarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.