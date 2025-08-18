İzmir'de Operasyon: 63 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
İzmir'de Operasyon: 63 Şüpheli Tutuklandı

18.08.2025 15:20
İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı, 63'u tutuklandı. Uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4-10 Ağustos'ta kent genelinde aranması bulunan kişiler ile uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 63'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince ayrıca uyuşturucu ticareti yapan 12 kişi ile uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 129 kişiye de adli işlem uygulandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 havalı tabanca, 11 bıçak, 766 gram uyuşturucu, 30 bin 473 uyuşturucu hap, 49 paket kaçak tütün ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: AA

İzmir'de Operasyon: 63 Şüpheli Tutuklandı
