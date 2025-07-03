İzmir'de Orman Yangını 2. Günde - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangını 2. Günde

03.07.2025 09:52
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Çeşme'deki yangına müdahale sürerken, bazı mahalleler tahliye edildi ve yol kapatıldı.

İzmir'deki orman yangını 2'nci gününde

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana yayılan yangına müdahale, 2'nci gününde de sürüyor.

Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli sevk edildi. Yangının etkilediği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

İZMİR-ÇEŞME KARA YOLU KAPATILDI

Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar, çalışmaları zorlaştırdı. Havanın kararması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmaları karadan devam etti. Dün akşam saatlerinde İzmir-Çeşme kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Kara yolundan yalnızca görevli araçların geçişine izin veriliyor.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLATILDI

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işçilerin yanı sıra itfaiye ve belediye ekipleri ve STK'lar da yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi. Dün bölgede çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı açıklamada yangının elektrik hattından çıktığının değerlendirildiğini söyledi. Günün aydınlanmasıyla birlikte alevlere 2 uçak ve 6 helikopterle havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

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