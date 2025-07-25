İZMİR-AYDIN OTOYOLU'NDA KONTROLLÜ AKIŞ
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangına 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor. Alevlere ilk müdahalenin 10 dakikada yapıldığı belirtilirken, çalışmaların olumlu seyrettiği bildirildi. Diğer yandan İzmir- Aydın Otoyolu İzmir yönünde trafik, kontrollü olarak sağlanıyor.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale - Son Dakika
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