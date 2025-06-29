TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ
İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangınının etkili olduğu bölgeye takviye olarak 12 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Öte yandan, ilk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden 2'sinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladığı bildirildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Orman Yangınına Takviye Sevkiyatı - Son Dakika
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