İzmir'de Otobüs Kazası: Hasta Bakıcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Otobüs Kazası: Hasta Bakıcı Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Otobüs Kazası: Hasta Bakıcı Hayatını Kaybetti

İzmir'de otobüsün çarptığı hasta bakıcı Gizem S. hayatını kaybetti. Kuzeni cinayet olarak nitelendirdi.

08.11.2024 11:05
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İZMİR'de, kavşakta belediye otobüsünün çarptığı hasta bakıcı Gizem S. (24) öldü. Gizem'in hem öksüz hem yetim olduğunu belirten kuzeni Hayat Çetinkaya (38), ikizi Sinem'in hala kazanın etkisinde olduğunu belirterek, "Annesi, babası ve Gizem, kasım ayında öldü. Gizem, ikizini evlendirmek istiyordu" dedi.

Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırma birimi ESHOT'a ait A.A. (45), adlı kadın şoförün kullandığı şehir içi otobüsü, kavşaktan dönerken, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hasta bakıcı Gizem S.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı Gizem S.'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gizem S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü A.A. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'KAZA DEĞİL, CİNAYET'

Dün toprağa verilen Gizem S.'nin kuzeni Hayat Çetinkaya (38), "Gizem işe giderken maalesef vahim bir kaza oluyor. Bu bir kaza değil, cinayet. Gizem karşıya geçiyormuş. Görenler, otobüsün hızlı geldiğini söyledi. 20 metreye yakın sürüklemiş" dedi.

Gizem'in hem öksüz hem de yetim olduğunu belirten Çetinkaya, "Gizem, 10'ar yıl arayla şeker hastalığından annesini ve kalp krizinden babasını yitirdi. 10 yıl sonra da Gizem'i kaybettik. Annesi Havva, babası Aydoğan ve kendisi kasım ayında öldü" diye konuştu.

Gizem'in annesinin vasiyetine yerine getirip topluma faydalı olmak için hasta bakıcı olduğunu belirten Çetinkaya, "Annesine, babasına, dedesine, babaannesine Gizem bakmıştı. Bu kız hayattan koparıldı. Şoför belki hızlı belki de dikkatsizdi. Bunu bilmiyorum ama ortada 24 yaşında bir genç kızın hayalleri vardı, hayatı bitti. Gizem'in ikizi Sinem var. İkizini evlendirmek istiyordu. Mutlu bir yuva kursun istiyordu. Ayrıca yaşlı bakımevi kurmak isteyen bir çocuktan bahsediyorum. İkizi tamamen aklını kaybetti. Sinem, hastanede ve ikizinin öldüğüne inanmıyor. O yolda 1 ay önce de kaza oluyor. Yine aynı şekilde bir insan can veriyor. Bunun sorumlusu kimse cezalandırılmalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cinayet, Balçova, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Otobüs Kazası: Hasta Bakıcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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