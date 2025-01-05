İzmir'de Otobüs Terminali Çevresinde Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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İzmir'de Otobüs Terminali Çevresinde Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Işıkkent'teki Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresinde kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Trafik akışını rahatlatmak için yapılan bağlantı yolları ve peyzaj düzenlemeleri ile bölge daha estetik ve güvenli hale getirildi.

05.01.2025 12:03  Güncelleme: 12:26
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Işıkkent'te bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin bulunduğu bölgeyi yeniledi. Bölgedeki bağlantı yolu ve kavşak çalışmalarıyla önce trafiği dağıtan Büyükşehir Belediyesi, peyzaj ve aydınlatma düzenlemesi de yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, düzenlemeleri yerinde inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı süren Buca Onat Tüneli Projesi kapsamında tamamlanarak trafiğe açılan bağlantı yolu viyadüklerinin altında kalan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin giriş kapısının da bulunduğu alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları büyük ölçüde devam ediyor. Belediyenin Fen İşleri, Yapı İşleri, Park ve Bahçeler daire başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü projeyi yerinde arayarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Birbirinden renkli çiçeklerle donatıldı

Çalışma kapsamında viyadük ayaklarına Arap yaseminleri sardırıldı. Viyadük altlarında gölge ve yarı gölgeye dayanıklı bitki türleri ile bazalt rengi dolomit taşı ve kiremit kırıklarıyla düzenlendi. Yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde çınar ve lale ağaçları yönetimindeki gölge geçiş alanları yer alırken; sülün akasya, erguvan gibi ağaç türleri ve gold taflan, beyaz alacalı taflan, alev çalıları, lavantin, gaura, sarıpapatya, dodonaea, zeytin ağaçları gibi çalı türleri, bitkilerdeki renk geçişleri ile görsel kullanım birleştirildi. Alanın otobana ayrılan kısımlarında ise çınar yaprakları dut ve mavi servi gibi ağaç türleri ile susuzluğa dayanıklı çalı türleri yerleştirildi.

Güvenli yaya geçişleri

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı'nın viyadük altında yaptığı düzenlemelerde vandalizm ve dışarıda saklanabilir, tamiri kolayca yapılabilen, uzun ömürlü ve sürdürülebilir malzemeler kullanıldı. Viyadük altında tutulan aydınlatma çalışmalarıyla cadde boydan boya ışıltılı bir görünüme kavuşturuldu. Proje kapsamında 238 ağaç, 28 bin 205 çiçek, 38 bin 300 yer örtücü ve 100 adet sarılıcı bitki dikimi yapıldı. Ekipler alanında dikim ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik büyük ölçüde rahatladı

Bu bölgedeki uzun yıllar trafik sorununa neden olan kavşakların düzenli otogarı ve iş yerlerinin ulaşım hattının daha güvenli hale geldiğini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Yol İşleri Şube Müdürü Suat Öztürk, "Kamil Tunca ve Kemalpaşa caddelerinde iş çıkışlarında çok rahat bir trafik düzeni oluştu. Bu nedenle vatandaşımız da çok memnun. Ayrıca otogar giriş kısmında da düzenlemelerimiz devam ediyor. Kısa zamanda trafik yoğunluğu daha da azalmış olacak. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Peyzaj düzenlemeleri kapsamlı yeşil doku ve estetik tasarımla buluşturuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Otobüs Terminali Çevresinde Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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