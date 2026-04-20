İzmir'de Patoloji Asistanı Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

20.04.2026 16:19
Menderes'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs hayatını kaybetti.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, patoloji asistanı Beyza Nur Pürmüs'ün (25) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, geçen cumartesi saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. Beyza Nur Pürmüs'ün kontrolünü yitirdiği 35 CPT 125 plakalı otomobil, iki gişe arasındaki beton bariyerlere çarptı. Otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Pürmüs'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yapan Beyza Nur Pürmüs'ün ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Beyza Nur Pürmüs dün EVKA 2 Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Beyza Nur Pürmüs'ün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin hızla iki gişenin ortasındaki bariyere çarptığı, arkasından gelen çekicinin şoförünün ise son anda yaptığı manevrayla otomobile çarpmaktan kurtulduğu görüldü.

Kaynak: DHA

