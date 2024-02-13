İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de PKK\'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün medya yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

13.02.2024 09:43  Güncelleme: 09:44
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İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün medya yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA

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