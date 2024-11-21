İzmir'de Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

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İZMİR'DE POLİS EKİBİNE SİLAHLI SALDIRI: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI (3)

YAKALANAN 1 ŞÜPHELİ LİNÇ EDİLMEYE ÇALIŞILDI; O ANLAR KAMERADA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden ve sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiser yaralanırken, şüphelilerden M.S.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken suç aleti tabanca ile yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve eski muhtar adayı olduğu öğrenilen M.S.Ç., çevredeki vatandaşlar tarafından sokak ortasında linç edilmeye çalışıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLAR ŞÜPHELİLERİN İŞ YERLERİNE SALDIRDI

Öte yandan olayın duyulması üzerine vatandaşlar, şüphelilerin iş yerine saldırdı. Vatandaşlar, iş yerlerine taş ve sopalarla saldırarak zarar verirken, polis ekipleri ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Polis ekipleri, ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İlçeye giriş ve çıkışlarda polis ekipleri denetim yaparken, ilçede belirlenen adreslere ise operasyon düzenleniyor. Tedaviye alınan polislerin tedavisi sürüyor.