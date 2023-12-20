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İzmir'de polis kovalamacası: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de polis kovalamacası: 2 kişi gözaltına alındı

Bornova ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, kaçan otomobildeki 2 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir\'de polis kovalamacası: 2 kişi gözaltına alındı
20.12.2023 - 08:37,
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İzmir'in Bornova ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinden kaçan otomobildeki 2 kişi, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kemalpaşa Caddesi Mimar Sinan Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri, 35 AN 1122 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Aracı kullanan F.A. (32), polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada ters yöne giren ve otomobiliyle park halindeki araca çarpan F.A, yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı.

Takviye ekiplerin de desteğiyle F.A, 4072 Sokak'ta yakalandı.

Çeşitli suçlardan kaydı olan F.A'nın 6 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, araçtaki E.K'nin ise uyuşturucu madde ticareti suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve iki fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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Mimar Sinan, İzmir, Polisiye, Uyuşturucu, Trafik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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