İzmir'de Polis Takibindeki Şüpheliler Yakalandı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde, polis kontrolünden kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, C.B. (20) idaresindeki 45 DD 420 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildekilerin dur ihtarına uymaması üzerine polis takip başlattı.

Takip sırasında havaya bir el ateş açan ekipler, ikazlara uyulmaması üzerine aracın lastiğine ateş etti. Araç, Çiğli 8130/3 Sokak'ta duvara çarptı.

Yaralanan sürücü C.B. ve otomobildeki M.B.G. (22) hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüldü. Araçtakilerin alkollü olduğu, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.