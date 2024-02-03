İzmir merkezli 3 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları 76 yaşındaki kadını, ev ve yazlığını sattırarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bayraklı'da ikamet eden D.D, savcılığa başvurarak geçen yıl temmuz ve eylül ayları arasında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak arayan kişilerin kendisine ev ve yazlığını sattırdıklarını, 120 bin avro, 90 bin dolar ve 1 milyon 100 bin lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla şikayette bulundu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki çalışmayla şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis, 30 Ocak'ta Şanlıurfa, Adana ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda mağdurları aradıkları tespit edilen M.Ç. ve A.V. telefon ve bilgisayarları kırarak kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.
Mağdurlardan paraları almaya gittikleri belirlenen H.D. ile M.K. da gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
"Gizli operasyondasınız" yalanı
Operasyonda ele geçirilen kırık cep telefonunda yapılan incelemede, şüphelilerin D.D. ile yaptıkları görüşmeye ilişkin video kaydı da bulundu.
Görüşme kaydında zanlıların D.D'ye, "Gizli operasyondasınız, kodu söylemeyen kimseye bilgi vermeyin" dedikleri duyuluyor.
Güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir şüphelinin mağdurla buluştuğu, parayı alarak taksiyle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Son Dakika › Güncel › İzmir'de polis ve savcı kılığındaki dolandırıcılar tutuklandı - Son Dakika
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